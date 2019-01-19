O akıma Başkan Soylu da uydu

Sosyal medyada akım olan 10 yıl öncesi ve sonrası fotoğraf paylaşımına Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da farklı bir şekilde katıldı. Başkan Soylu'nun paylaşımı beğeni rekoru kırdı.

Son günlerde sosyal medyanın en dikkat çeken akımı olan 10 yıl öncesi ve sonrası fotoğraf paylaşımına Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da katıldı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Başkan Soylu, Özdere'ye kazandırdığı Çukuraltı Sahil Yolunun 2009 yılındaki hali ve 2019 yılındaki halini paylaştı.

"Modaya uyalım dedim ama kendimle ilgili 10 yıllık fotoğraf bulamadım" yazısıyla Özdere Çukuraltı Sahil Yolunun eski ve yeni halini paylaşan Başkan Soylu'nun paylaşımı beğeni rekoru kırdı. Paylaşımda Çukuraltı Sahil Yolunun 2009 yılında harabe görüntüsü, 2019 yılında ise modern görüntüsü dikkat çekti.

"İzmir'in ikinci Kordon'u"

Menderes Belediyesi tarafından yapımına 2015 yılında başlanıp 2017 yılında hizmete açılan ve İzmir'in ikinci Kordon'u haline gelen proje 5 milyon liraya mal oldu. Vatandaşların denizden yararlanabileceği, kaliteli zaman geçirebileceği, yürüyüş yapıp dinlenebileceği ve bisiklet yollarıyla spor yapılabilecek bir alan olarak tasarlanan Çukuraltı Sahil Yolu projesi, 1,5 kilometrelik yoldan oluşuyor. Yol boyunca ağaçlandırma, aydınlatma ve çeşitli heykel çalışmalarının yer aldığı proje yaz aylarında yerli ve yabancı turistin uğrak noktası haline geldi.

Kaynak: İHA