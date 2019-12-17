O anlar kamerada...Yaya geçidinde çarptığı kadını metrelerce öteye fırlattı
Bursa'da yaya geçidinden geçen yaşlı kadına araba çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da yaya geçidinden geçen yaşlı kadına araba çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mudanya ilçesinde fırından ekmek aldıktan sonra eve gitmek için yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Naciye Aydoğdu, (58), hızla gelen aracın çarpması neticesinde yaralandı. Hemen Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan 4 çocuk annesi yaşlı kadının ayağının kırıldığı belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin hızla gelerek yaya geçidinden geçen yaşlı kadına çarparak metrelerce öteye fırlattığı görülüyor.
Kaynak: İHA
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