O anlar saniye saniye kamerada! Sahneye çıkarken bıçaklanan ünlü rap şarkıcısı Drakeo the Ruler yaşamını yitirdi

ABD'li ünlü rap müzik şarkıcısı Drakeo The Ruler, Los Angeles'ta yapılan LA Müzik Festivali'nde sahneye çıkarken çıkan tartışma sonucu bıçaklandı.

Gerçek adı Darrell Caldwell olan şarkıcı hemen hastaneye kaldırıldı fakat yapılan müdehalelere rağmen kurtarılamadı. Los Angeles polisi olaya ilişkin soruşturma başlatırken şu ana dek olaya ilişkin kimsenin tutuklanmadığı öğrenildi.

Spotify'da aylık 1.5 milyon dinleyiciye ulaşan Drakeo The Ruler, Kanadalı rapçi Drake ile birlikte yaptığı Talk To Me teklisiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Sağlık raporlarına göre Drakeo'nun birden fazla bıçak yarası aldığı ve ölüm nedeninin de bu yaralar olduğu belirtildi.

Öte yandan Live Nation, 50 Cent ve Snoop Dogg gibi rapçilerin de yer alacağı festivalin organizatörü olayın kuliste yaşanan bir tartışmadan kaynaklandığını açıkladı.

Bıçaklama olayının ardından festival iptal edildi.

DRAKEO THE RULLER KİMDİR?

Drakeo the Ruler 1 Aralık 1993 yılında Los Angeles, California'da dünyaya geldi.

Bekar bir anne tarafından Güney Los Angeles'ta büyüyen şarkıcı, rapçi Ralfy the Plug'ın kardeşiydi.

Rap müzik şarkıcısı ve söz yazarı Drakeo the Ruler'ın gerçek adı Darrell Wayne Calweell'dır.