O anlar saniye saniye kamerada! Tornado FC kulübünün kalecisi Taufik Ramsyah maçta aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi

Endonezya'da Tornado FC kulübünün kalecisi Taufik Ramsyah, maç sırasında rakip forvet oyuncusuyla çarpıştı. Yere yığılan ve bilincini kaybeden 20 yaşındaki Ramsyah, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

GENÇ KALECİ, DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Taufik Ramsyah, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Gelecekte Endonezya Milli Takımı'nda forma giymesine kesin gözüyle bakılan ve bir futbol tutkunu olduğu öğrenilen kalecinin ölümü ülke basınında geniş yankı buldu.

GENÇ KALECİNİN ÖLÜMÜ AİLESİNİ VE KULÜBÜNÜ YASA BOĞDU

Taufik Ramsyah'ın zamansız ölümü ailesinin yanı sıra sevenlerini ve kulübü yasa boğdu.

İşte olay anı: