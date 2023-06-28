O bankadan faizsiz 50 bin TL kredi müjdesi! Başvurularda tek şart aranacak: Bayram öncesi ilaç gibi gelecek

Garanti BBVA, Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olarak Kurban Bayramı öncesinde müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. Bu özel kampanya kapsamında, nakit sıkışıklığı yaşayan müşterilere faizsiz kredi imkanı sunulmaktadır. Garanti BBVA, Hangikredi platformuyla işbirliği yaparak bu kampanyayı duyurmuştur.





Kampanya, sadece yeni müşterilere yöneliktir ve başvuruları kabul etmeye başlamıştır. Faiz oranı yüzde 3,29 olarak belirlenen kredi için ödeme tutarları hesaplanmıştır. Ancak, Kurban Bayramı'na özel olarak sunulan kampanya sayesinde faiz oranı yüzde 0'a düşürülmüştür.

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Başvuruların mobil uygulama üzerinden yapıldığı bilgisi verilmiştir. Online olarak başvuru yaparak nakit avans sağlamak ve faizsiz krediden yararlanmak mümkündür.

Garanti BBVA, kampanyanın ayrıntılarını ve başvuru sürecini Hangikredi platformuyla paylaşmıştır. Kampanya kapsamında başvuran müşterilere 10.000 TL tutarında nakit avans yüzde 0 faiz oranıyla sağlanacak. Ayrıca, kampanyada devam eden bir promosyonla birlikte 1.000 TL harcama yapmanız halinde 1.000 TL bonus hediye kazanma şansınız bulunmaktadır.

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Kredi için belirlenen vade süresi 6 aydır ve aylık ödeme tutarı 1.666 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu kampanya sayesinde müşteriler, faizsiz bir şekilde nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler.





Garanti BBVA, Kurban Bayramı öncesinde sunulan faizsiz kredi kampanyasının müşterilere büyük kolaylık sağladığını belirtmektedir. Başvuruların yoğun ilgi görmesi nedeniyle işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlandığı bilgisi paylaşılmaktadır.

Garanti BBVA'nın Kurban Bayramı öncesi faizsiz kredi kampanyası, nakit sıkışıklığı yaşayan müşterilere büyük bir fırsat sunmaktadır. Mobil uygulama üzerinden yapılan başvurularla hızlı ve kolay bir şekilde faizsiz krediden yararlanılabilir. Bu kampanya, düşük faiz oranlarıyla nakit avans sağlama ve finansal ihtiyaçları karşılama imkanı sunmaktadır.

Faizsiz kredi, bankaların normalde talep ettiği yüksek faiz oranlarının aksine, geri ödemelerde hiçbir faiz talep etmeyecek şekilde sunulacak. Bu da borçlanan kişilerin geri ödeme sürecinde daha rahat bir şekilde plan yapabilmelerini sağlayacak. Bankanın bu adımı, müşterileri için değerli bir jest olarak nitelendirilebilir. Özellikle ekonomik olarak zor durumda olan kişiler için, bayram öncesinde maddi destek sağlamak büyük bir avantaj olacak. Ayrıca, bu faizsiz kredi kampanyasıyla banka, müşteri memnuniyetini artırmayı ve sadık bir müşteri kitlesi oluşturmayı hedefliyor.

Bu tür faizsiz kredi imkanları, toplumun genel ekonomik refahını artırmak için önemli bir rol oynayabilir. Bankaların sosyal sorumluluk anlayışıyla sunulan bu krediler, insanların maddi sıkıntılarını hafifletmek ve daha iyi bir hayat standardı sağlamak için etkili bir araç olabilir. Garanti Bankası'nın faizsiz 50 bin TL kredi müjdesi, insanlar için gerçek bir bayram hediyesi niteliğinde olacak. İhtiyaç sahipleri, bu kredi fırsatını değerlendirerek maddi sıkıntılarını bir süreliğine unutabilir ve bayram coşkusunu tam anlamıyla yaşayabilirler.