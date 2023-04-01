O bankaya bir selam veren 10.000 TL'yi cebine atacak! Emeklilere özel kaçırılmaz kampanya: Sadece bunu yapmak yeterli

Emekli vatandaşları rahata kavuşturacak haber geldi. Vatandaşlara ek ödeme gerçekleşeceği duyurusunda bulunuldu. Promosyon ücretlerinde ise düzenlemeler gerçekleşti. Yeni promosyon ödeme ücretleri ne kadar? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

O BANKADAN EMEKLİLERE 10.000 TL!

ING Bank'tan emekli müşteriler için promosyon ödeme ücretleri belirlendi. Yeni ödeme fiyatları ise vatandaşların yüzlerini güldürdü. ING Bank faydalanabilecek vatandaşlar için şartları belirledi.

ING Bank emekli vatandaşlar ile ilgili yeni duyuruda bulundu. Emekli maaşlarını ING Bank'tan alan vatandaşlar için geçerli olacaktır. Maaşını ING Bank'a taşıyan emeklilere promosyon fırsatı sunuldu. Üç yıl süresince maaşları bu bankadan alma şartı ile 10.000 TL ödeme yapılacaktır.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında en düşük emekli maaşın 5500 iken 7500 olduğunu duyurmuştu. Bir çok vatandaş gelen düzenleme ile birlikte emekli oldu. Bankalar ise emekliler ile ilgili olan kampanyalarını sundu. Nisan ayı içerisinde maaşlarını bankaya taşıyan emekliler promosyon ödemesinden faydalanacak. Promosyon ödemeleri 3 gün içerisinde yapılacaktır. Bunun yanında düşük faiz kredi ile ücretsiz havale imkanı sunulacağı da belirtildi. ING Bank ise 7500- 10000 TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Bu işlemler e-devlet üzerinden gerçekleştirilecektir. ING Bank şubeleri veya mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilir.

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BAĞ-KUR, SSK, memur emeklileri, dul, yetim aylığı alanlar da faydalanabilecekler