O bankaya bir selam veren 10.000 TL'yi cebine atacak! Emeklilere özel kaçırılmaz kampanya: Sadece bunu yapmak yeterli

O bankadan emekli müşterilerini sevindirecek promosyon ücret ödemeleri haberi geldi. Hangi banka promosyon ödeme duyurusunda bulundu? Tüm detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
O bankaya bir selam veren 10.000 TL'yi cebine atacak! Emeklilere özel kaçırılmaz kampanya: Sadece bunu yapmak yeterli

Emekli vatandaşları rahata kavuşturacak haber geldi. Vatandaşlara ek ödeme gerçekleşeceği duyurusunda bulunuldu. Promosyon ücretlerinde ise düzenlemeler gerçekleşti. Yeni promosyon ödeme ücretleri ne kadar? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

O BANKADAN EMEKLİLERE 10.000 TL!

ING Bank'tan emekli müşteriler için promosyon ödeme ücretleri belirlendi. Yeni ödeme fiyatları ise vatandaşların yüzlerini güldürdü. ING Bank faydalanabilecek vatandaşlar için şartları belirledi.ING BNK

ING Bank emekli vatandaşlar ile ilgili yeni duyuruda bulundu. Emekli maaşlarını ING Bank'tan alan vatandaşlar için geçerli olacaktır. Maaşını ING Bank'a taşıyan emeklilere promosyon fırsatı sunuldu. Üç yıl süresince maaşları bu bankadan alma şartı ile 10.000 TL ödeme yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında en düşük emekli maaşın 5500 iken 7500 olduğunu duyurmuştu. Bir çok vatandaş gelen düzenleme ile birlikte emekli oldu. Bankalar ise emekliler ile ilgili olan kampanyalarını sundu. Nisan ayı içerisinde maaşlarını bankaya taşıyan emekliler promosyon ödemesinden faydalanacak. Promosyon ödemeleri 3 gün içerisinde yapılacaktır. Bunun yanında düşük faiz kredi ile ücretsiz havale imkanı sunulacağı da belirtildi. ING Bank ise 7500- 10000 TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Bu işlemler e-devlet üzerinden gerçekleştirilecektir. ING Bank şubeleri veya mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilir.

BAĞ-KUR, SSK, memur emeklileri, dul, yetim aylığı alanlar da faydalanabilecekler

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Devlet yardımı girmeyen ev kalmayacak! Başvuran her aileye 2500 TL yardım var: Şartlara bakıp e-Devlet'e girin!
Devlet yardımı girmeyen ev kalmayacak! Başvuran her aileye 2500 TL yardım var: Şartlara bakıp e-Devlet'e girin!
Asgari ücretliye Cumhurbaşkanı jesti! Ara zam için tarih verdi: Canlı yayında milyonlara duyurdu
Asgari ücretliye Cumhurbaşkanı jesti! Ara zam için tarih verdi: Canlı yayında milyonlara duyurdu
Parasını altına dolara yatıranlara kötü haber! En çok bu kazandıracak: İslam Memiş açıkladı
Parasını altına dolara yatıranlara kötü haber! En çok bu kazandıracak: İslam Memiş açıkladı
Bakanlık'tan tarımla uğraşanlara büyük hibe! Şartları sağlayanlara 250.000 TL para verilecek: Başvurular başladı
Bakanlık'tan tarımla uğraşanlara büyük hibe! Şartları sağlayanlara 250.000 TL para verilecek: Başvurular başladı
Son Haberler
Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan ünlü isimler!
Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan ünlü isimler!
O bankaya bir selam veren 10.000 TL'yi cebine atacak! Emeklilere özel kaçırılmaz kampanya: Sadece bunu yapmak yeterli
O bankaya bir selam veren 10.000 TL'yi cebine atacak! Emeklilere özel kaçırılmaz kampanya: Sadece bunu yapmak yeterli
Kılıçdaoğlu ve yanındakiler seccadeye ayakkabıyla bastılar! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü!
Kılıçdaoğlu ve yanındakiler seccadeye ayakkabıyla bastılar! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü!
"İnsanlık yaptık ve zarar gördük" İstanbul’da lüks araçla ’navigasyon’ kazası!
"İnsanlık yaptık ve zarar gördük" İstanbul’da lüks araçla ’navigasyon’ kazası!
Acil nakit para arayanlar dikkat! O banka 5 dakikada faizsiz 5000 TL kredi verecek: Başvurular başladı!
Acil nakit para arayanlar dikkat! O banka 5 dakikada faizsiz 5000 TL kredi verecek: Başvurular başladı!
EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının maaşlarına zam yapıldı!
EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının maaşlarına zam yapıldı!
Çok Okunanlar
Örfiye isminin anlamı nedir, Örfiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Örfiye isminin anlamı nedir, Örfiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mağrur isminin anlamı nedir, Mağrur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mağrur isminin anlamı nedir, Mağrur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gözlem isminin anlamı nedir, Gözlem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gözlem isminin anlamı nedir, Gözlem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nudiye isminin anlamı nedir, Nudiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nudiye isminin anlamı nedir, Nudiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Yoksulluk sınırı 31 bin 241 lira
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Yoksulluk sınırı 31 bin 241 lira
Bu yıl şans EYT'lilerden yana! Maaşını İş Bankası'na taşıyan rekor parayı alacak: Başvurular bitiyor!
Bu yıl şans EYT'lilerden yana! Maaşını İş Bankası'na taşıyan rekor parayı alacak: Başvurular bitiyor!
Yorumlananlar
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"