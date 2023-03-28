O belediyeden öğrencilere karne hediyesi! Başvuranlara bedava bisiklet dağıtılacak: Tamı tamına 60.000 bisiklet!

Gaziantep'te o belediye bisiklet dağıtımı için başvuruları başlattı. Öğrenciler başvuruda bulunarak bisiklet desteğinden faydalanabilecektir. Başvurular nasıl yapılacaktır? Kaç bisiklet dağıtılacak? Merak edilen detaylar haberimizde.

O BELEDİYEDEN ÖĞRENCİLERE BİSİKLET DESTEĞİ!

Gaziantep Şahinbey Belediyesi öğrencilere 60.000 bisiklet dağıtımı girişiminde bulunacaktır. Her yıl yaptığı desteklerin ardından bu yıl öğrencilere bisiklet dağıtımı haberi ile geldi. Belediyede gerçekleşecek olan kampanyadan faydalanmak için şartlar bulunmaktadır.

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Bisiklet desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler geçtiğimiz yıllarda 5 takdirname karnesi almış olmalıdır. Şartı sağlayan öğrenciler kampanyadan yararlanabilecekler. Başkan Mehmet Tahmazoğlu yapılacak olan destek kampanyası ile ilgili açıklamada bulundu. “Sevgili gençler, sporda eğitimde kültür ve sanat alanında başarılarınızı belediyemiz tarafından desteklemekteyiz. Eğitimdeki başarılarınızı desteklemek ve spora teşvik etmek amacımız ile 5 takdir alan 44.000 öğrencimize bisiklet hediye ederek dağıtımda bulunmuştuk.

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Her gencin hayalinde bir bisiklet sahibi olmak vardır. Biz de öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmek için 44.000 bisikletimize ek olarak 60 bin bisiklet daha satın aldık. Bu bisikletleri siz öğrencilerimize armağan etmekten memnun oluruz.”

27 Mart 2023 tarihi itibari ile eğitiminde 4 takdir almış olan öğrencilerimizin belediyelerimize ulaşması gerekmektedir. Aktif bir şekilde ortaokul, lise öğrencilerimizin başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular ise online olarak gerçekleştirilmektedir. Projeden faydalanmak isteyenlerin Şahinbey ilçesinde ikametgah eden öğrencilerimiz olabileceğini duyurdu.