O bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor! Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı! İşte 26 Şubat 2022 Cumartesi hava durumu!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Adıyaman dışında), Hatay, Çankırı, Sivas, Yozgat, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 26 Şubat 2022 Cumartesi hava durumu...

26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Sivas, Yozgat çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah sattlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

HAKKARİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Adıyaman dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz fırtına; Batı Karadeniz ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşama kadar batısı 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, akşamdan itibaren 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu 4,0 m; Görüş: İyi, doğusu zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeybatıdan 2 ila 4, akşamdan itibaren 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşamdan itibaren 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi akşama kadar 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4, ilk saatlerde 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m, ilk saatlerde 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.