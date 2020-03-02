O çalışanlar için asgari ücrette artış var

Asgari ücret 2020 yılında 2 bin 324,71 lira olduğu açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, kapıcılık görevinde çalışanlar için asgari ücret maaşı 2020 yılında 2 bin 501,55 lira olduğu bilgisi bulunuyor.

KAPICILAR İÇİN 2020 ASGARİ ÜCRETİ 2 BİN 500 LİRA OLDU

Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulduğu belirtilirken işveren ve işçiye verilen maaş ise şu şekilde:

Buna ek olarak kapıcı asgari ücret maaşı ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi "Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2'sidir."

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00

SGK PRİMİ% 14 412,02

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43

GELİR VERGİSİ %15 154,51

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73

DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34

KESİNTİLER TOPLAMI 618,30

NET ASGARİ ÜCRET 2.324,70

Nuray Sayarı 2 Mart 2020 Pazartesi burç yorumu

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