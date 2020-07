O çiftçi, köpeklerini traktöre neden bağlayarak götürdüğünü açıkladı

ÇANAKKALE'de iki köpeğini traktörünün arkasına iple bağlayarak, tarlasına giderken görüntülenen kişinin, tarımla uğraşan emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Görüntülerin yanlış anlaşıldığını belirten Yılmaz, kendisiyle birlikte her gün tarlaya gidip gelen Takoz ve Çakır isimli av köpeklerini, yoldan geçerken bir kazaya yol açmamak için traktöre bağladığını söyledi.

​Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yolunda tarlasına giden bir çiftçinin, iki köpeğini iple traktöre bağlayıp götürdüğü anlar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vatandaşlardan tepki gören o çiftçinin, emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Emekli olduktan sonra Sarıcaeli köyü çevresindeki tarlalarında tarıma başlayan Nizamettin Yılmaz'ın aynı zamanda av merakı bulunduğu, traktöre bağlayarak götürdüğü hayvanların ise, Takoz ve Çakır isimli kuşçu köpekleri olduğu anlaşıldı.

'BENİM EN SADIK DOSTLARIM ONLAR'

Sarıcaeli köyündeki şeftali bahçesinde iki av köpeğini de yanına alarak, tepkilere yol açan görüntülerle ilgili konuşan emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz, hayvan haklarına saygılı, hayvanları seven bir insan olduğunu söyledi. İki av köpeğini traktöre bağlayarak götürmesinin, görüntüleri çeken kişilerce yanlış anlaşıldığını belirten Yılmaz, "Emekli öğretmenim, tarımla uğraşıyorum. Her çeşit hayvanım var. Köpeklerim, tavuklarım, kazlarım var. Zamanımı bu şeftali bahçemde geçiririm. Başka tarlalarım da var ekip, biçtiğim. Traktör ile bu çevrede gezerken iki av köpeğim de hep benimle beraber gelip giderler. İzmir-Bursa karayolunu birbirine bağlayan çevre yolunu geçmek zorundayım. Oradan geçerken köpeklerimi traktöre bağladım. Trafik kurallarına uymazlar, orada bir kazaya sebep olurum diye düşündüm. 200-300 metrelik bölümde traktörüm ile birinci viteste, yavaşça gittim. O arada bir bayan geldi, görüntüleri çekmiş. Bana, köpekleri neden bağladığımı sordu. Ben de bu şekilde karayolunu geçmek zorunda olduğumu söyledim. O da hayvanlara işkence yaptığımı düşünüp beni yanlış anlamış sanırım. Kesinlikle ben hayvan haklarına saygı gösteren ve hayvanları seven bir insanım. Bu köpeklere işkence yaptığımı düşünmek bile olamaz. Benim her zaman en sadık dostlarım onlar" dedi.

'EN İYİ ŞEKİLDE BAKIYORUM'

Şeftali bahçesindeki iki av köpeği, Nizamettin Yılmaz'ı karşılarında gördüklerinde yanına koşup kendisine sevgi gösterisinde bulundu. Yılmaz da bu iki köpek ve bir de büyütmek üzere aldığı yavru köpeği ile oynayıp, onları sevdi ve yiyecek vererek karınlarını doyurdu. Yılmaz, "Takoz ve Çakır ikisi de benim arkadaşım. Bütün kış boyunca benim av arkadaşım bunlar. Yazın da böyle bakıyorum onlara. Benimle beraber tarlaya da gezmeye de giderler. Günlük yaşamda hep beraberiz. Bakımlarını en iyi şekilde yapıyorum. Kayıtları var, aşıları tam olarak yapılır" diye konuştu.

