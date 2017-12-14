O fotoğraflar Tarihin tozlu raflarına kaldırılmış! İşte Bülent Ersoy'un hiç görülmemiş fotoğrafları Tarihin tozlu raflardan ortaya çıkarılan Bülent Ersoy'un fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi. Şimdiki hallerinden bir hayli farklı görünen diva geçmişteki halleriyle dikkat çekti.

1 81 Günümüzün 'Divası' Bülent Ersoy'u emin olun ki bu haliyle görmediniz...