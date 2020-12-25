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  3. O görüntü ile şok oldu! Ünlü fenomen sevgilisinin aldattığını göz bebeğinden gördü!

O görüntü ile şok oldu! Ünlü fenomen sevgilisinin aldattığını göz bebeğinden gördü!

Sam Nunn adlı bir Tiktok kullanıcısı sevgilisi ile konuşurken aldatıldığını anladı. Bu anları kayda alan sosyal medya kullanıcısı görüntüleri TikTok uygulamasında takipçileri ile paylaştı.

Son zamanlarda büyük ilgi gören TikTok uygulamasında yine akıl almaz bir olay yaşandı. Sam Nunn adında bir TikTok kullanıcısı kız arkadaşının gözlerindeki yansımadan Tinder'da erkek kullanıcıların profillerini incelediğini fark edip ilişkisini bitirdi.

O görüntü ile şok oldu! ünlü fenomen sevgilisinin aldattığını göz bebeğinden gördü!

Bu anları kayda alan Sam, sevgilisinin gözlerinde farklı insanların profillerini gezdiğini de TikTok uygulamasında paylaştı. 

O görüntü ile şok oldu! ünlü fenomen sevgilisinin aldattığını göz bebeğinden gördü!

Gönderiyi yayınladıktan sonra 700 binin üzerinde görütülenme alan Sam'a diğer kullanıcılardan adeta soru yağdı. Sosyal medya kullanıcıları adama, "Onu hala evinde tutuyor musun?" şeklinde sorular yöneltti.

O görüntü ile şok oldu! ünlü fenomen sevgilisinin aldattığını göz bebeğinden gördü!

Bazı takipçileri ise videonun gerçek olup olmadığını sorduktan sonra Sam 'evet' cevabını verdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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