O görüntü ile şok oldu! ünlü fenomen sevgilisinin aldattığını göz bebeğinden gördü!

Son zamanlarda büyük ilgi gören TikTok uygulamasında yine akıl almaz bir olay yaşandı. Sam Nunn adında bir TikTok kullanıcısı kız arkadaşının gözlerindeki yansımadan Tinder'da erkek kullanıcıların profillerini incelediğini fark edip ilişkisini bitirdi.

Bu anları kayda alan Sam, sevgilisinin gözlerinde farklı insanların profillerini gezdiğini de TikTok uygulamasında paylaştı.

Gönderiyi yayınladıktan sonra 700 binin üzerinde görütülenme alan Sam'a diğer kullanıcılardan adeta soru yağdı. Sosyal medya kullanıcıları adama, "Onu hala evinde tutuyor musun?" şeklinde sorular yöneltti.

Bazı takipçileri ise videonun gerçek olup olmadığını sorduktan sonra Sam 'evet' cevabını verdi.