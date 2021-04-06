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O güne dikkat! Meteoroloji uzmanından flaş uyarı

Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, yaptığı açıklamada lodos dolayısıyla Perşembe günü itibariyle tedbirli olunması gerektiğini belirterek çatılardan düşecek parçalarla yaralanmalar olabileceğini sözlerine ekledi.

O güne dikkat! Meteoroloji uzmanından flaş uyarı

Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir,  8 Nisan Perşembe günü lodosun etkisiyle hava sıcaklığı 4 derece kadar düşeceğini belirtti.

Mümkün olduğu kadar dışarı çıkılmamasını gerektiğini söyleyen Özdemir açıklamasında "Mart ayı soğuk geçti. Kutuplar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi karlı geçti. Yavaş yavaş bahar ayı gelmeye başladı. Ancak kararsız bir hava durumu devam ediyor. Hava bir gün sıcak, bir gün soğuk olmaya oluyor. Vatandaşlarımızın bu havalara çok dikkat etmesi lazım. Astımı, kalp rahatsızlığı ve kronik rahatsızlığı olanlar bu hava değişiminden etkilenebilir. Bu havalarda mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamak lazım" ifadelerini kullandı.

PERŞEMBE GÜNÜ HAVA SICAKLIĞI 4 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, 8 Nisan perşembe günü hava sıcaklığının 4 derece kadar düşeceğini açıkladı.

Dr. Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Soğuk hava cuma günü de etkili olacak. Pazar günü itibariyle hava sıcaklığı tekrar yükselmeye başlayacak. Perşembe günü beklenen lodos ile ilgili tedbirli olmak lazım. Çatılardan düşecek parçalarla yaralanma ihtimalleri ortaya çıkabilir. Perşembe günü vatandaşlar araçlarını kapalı yere almaya özen göstermeli. Yine ağaç altlarında bulunmamak lazım. Lodostan ağaçlar hasar görmüş olabilir" 

Önümüzdeki günlerde kuvvetli rüzgarlar etkili olacağını belirten Dr. Özdemir, “Perşembe gününe kadar Marmara ve Ege bölgesi kuvvetli lodos olacak. Bu lodosun etkisiyle vatandaşlarımızın tedbirli olması lazım. Yine perşembe gününe kadar doğu bölgelerindeki lodos nedeniyle çığ düşmelerine yaşanabilir. 1 Nisan itibariyle kar lastikleri çıkarıldı. Ancak yine İç Anadolu Bölgesi'nde kar olabilir. Çarşamba günü lodosun etkisiyle sıcaklık 19- 20 dereceyi bulacak. Perşembe günü itibariyle hava soğuyacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Yine Bursa, Sakarya, Balıkesir ve Kütahya'da kar yağışı görülebilir" dedi.

Dr. Özdemir gelecek pazartesi havaların ısınmaya başlayacağını belirterek, “Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren havalar ısınmaya başlayacak ve Ramazan'ın ilk gününden itibaren de hava açacak" dedi. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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