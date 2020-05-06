O hastaneden Denizli’de bir ilk

Denizli'de bir hastane, hastaneye giren hasta ve yakınları için dezenfektan kabini uygulaması başlattı. Denizli'de ilk olan uygulama sayesinde, içeriye giren hasta ve yakınları tamamen dezenfekte ediliyor.

Özel Denizli Cerrahi Hastanezi, hasta ve hasta yakınlarının giysileri ile baştan aşağı dezenfekte olmasını sağlayan dezenfektan kabini uygulamasını başlattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hastane girişine kurulan ve püskürtme sistemi ile çalışan Dezenfektan Kabini, yıl boyunca hasta ve hasta yakınlarını steril ederek toplum sağlığına da katkı sağlayacak. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik, " Hasta ve hasta yakınlarımızın sağlığı her zaman en önemli önceliğimiz. Bu önceliğimiz doğrultusunda sağlık alanında birçok yeniliği yakından takip ediyor ve hayata geçiriyoruz. Bundan yaklaşık 20 gün önce evinden ya da işyerinden hastaneye gelemeyen hastalarımız için Denizli'de bir ilk olan Online Doktor Hizmeti'ni hayata geçirmiş, doktorlarımızın birçok hastaya görüntülü hizmet vermesini sağlamıştık. Hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarımız için de Sağlık Bakanlığı'nın rehberleri doğrultusunda 10 Mart'tan bu yana hastanemizde sterilizasyon işlemleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Hasta ve hasta yakınlarımızın hastanemize girişlerinde baştan aşağı dezenfekte olabilmesi için Denizli'de bir ilke imza atarak "Dezenfektan Kabini" yerleştirdik. Yaklaşık 5 saniye içerisinde steril olabilecekler. Bu hem onların hem de toplumumuzun sağlığı açısından oldukça önemli " dedi.

Kaynak: İHA