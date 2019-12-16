O havayolları şirketinden açıklama yapıldı! Uçuşlar tekrar başlayacak

Atlasjet Havacılık AŞ'den açıklama yapıldı. Açıklamada Atlas Global'in, 21 Aralık Cumartesi sabahı 11.15 itibarıyla uçuşlara yeniden başlayacağı belirtildi.

Yapılan açıklama ile 26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirildi ve açığa alınan biletlere ilişkin işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya Atlas Global'in mail adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.