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  3. O havayolları şirketinden açıklama yapıldı! Uçuşlar tekrar başlayacak

O havayolları şirketinden açıklama yapıldı! Uçuşlar tekrar başlayacak

Atlas Global Havayolları, yaptığı açıklama ile 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara yeniden başlayacağını duyurdu.

O havayolları şirketinden açıklama yapıldı! Uçuşlar tekrar başlayacak

Atlasjet Havacılık AŞ'den açıklama yapıldı. Açıklamada Atlas Global'in, 21 Aralık Cumartesi sabahı 11.15 itibarıyla uçuşlara yeniden başlayacağı belirtildi.

Yapılan açıklama ile 26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirildi ve açığa alınan biletlere ilişkin işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi. 

Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya Atlas Global'in mail adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.

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