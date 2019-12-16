O havayolları şirketinden açıklama yapıldı! Uçuşlar tekrar başlayacak
Atlas Global Havayolları, yaptığı açıklama ile 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara yeniden başlayacağını duyurdu.
Atlasjet Havacılık AŞ'den açıklama yapıldı. Açıklamada Atlas Global'in, 21 Aralık Cumartesi sabahı 11.15 itibarıyla uçuşlara yeniden başlayacağı belirtildi.
Yapılan açıklama ile 26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirildi ve açığa alınan biletlere ilişkin işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.
Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya Atlas Global'in mail adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.
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