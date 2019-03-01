O hep gönüllerin adamı oldu,10 yılda halkın gönlünde taht kurdu

Tuzla'da taraflı-tarafsız herkesin başkanı. Samimiyet, güleryüz ve mütevazi kişiliğiyle geride kalan 10 yılda halkın gönlünde taht kurmayı başarabilen nadir siyaset adamı; Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı.

2009 yılında Belediye Başkanlığına seçilen Dr.Şadi Yazıcı, ilçesinde gönül belediyeciliğini 10 yıldır başarıyla uyguluyor. Şadi Yazıcı'dan memnuniyet en üst seviyede, çocuğundan yaşlısına kadar, herkes başkanlarından memnun ve onun döneminde Tuzla'nın büyük bir değişim gösterdiği görüşünde hem fikir.

AK Parti'nin yeni dönemde başladığı gönül belediyeciliği seferberliği Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı, tarafından 10 yıl önce başlatıldı. Aslolanın memnuniyet olduğunu, gönüllere girebilmek olduğu gerçeğini vurgulayan Şadi Yazıcı, yaptığı hizmetlerle de Tuzla'yı adından söz ettiren bir ilçe haline getirdi.

İlçede son 10 yılda yaşanan değişim ve gelişim sayesinde Tuzlalıların yaşam kalitesi yükseldi. İlçenin her noktasına hizmet götüren başarılı başkan, İstanbul'un en önemli sağlık merkezlerinden olan 400 Yataklı tam teşekkülle Tuzla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni de ilçeye kazandırdı.

Tuzla'ya belediye marifetiyle 10 yılda 1 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirildi. Tuzla Marina gibi Türkiye'de bir eşi olmayan vizyon proje Tuzla'ya değer kattı.

Kentsel dönüşüm, parklar, modern mahalleler, kültür merkezleri, sosyal tesisler, kültürel geziler, sağlık hizmetleri, sosyal yardımlar, yaşlı bakım hizmetleri ve daha bir çok alanda Tuzla Belediyesi öncü bir belediye oldu.

Tuzla Belediyesi'nin mütevazi belediye başkanı Şadi Yazıcı, vatandaşla iletişim noktasında büyük başarı sağladı. Halkın gönlünü kazanmayı bilen Şadi Yazıcı, bu konuda her kesimden takdir ve öcgü aldı.

Aslolanın vatandaşın gönlünü kazanmak olduğuna işaret eden Şadi Yazıcı, " Tüm derdimiz, mücadelemiz ve çalışmalarımız Tuzlalıları mutlu etmek içindir. Onların standartlarını yükseltmek, dertlerine derman olabilmek içindir. Tuzla'da biz bir aileyiz. Burada samimiyet var, sevgi var, saygı var. Tuzlalıları çok seviyorum, onlar için en iyisini yapmanın mücadelesini veriyorum. Sağolsunlar olnlarda destekleriyle bize moral, motivasyon veriyorlar. Önümüzdeki dönemi çok daha güçlü projelerle giriyoruz. Rabb'im nasip eder, halkımızda destek verirse 1 nisan itibarıyla Tuzla'yı daha çok geliştirecek, insanımızı mutlu edecek dev projelere imza atacağız."diye konuştu.