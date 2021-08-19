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  3. O ilde 2 gün internet kesintisi yaşanacak! Türk Telekom altyapı çalışmasını duyurdu!

O ilde 2 gün internet kesintisi yaşanacak! Türk Telekom altyapı çalışmasını duyurdu!

Zaman zaman hizmetlerini geliştirmek adına altyapı çalışmaları yapan internet sağlayıcıları planlı olarak internet kesintisi yapabiliyor. Bu kapsamda açıklamada bulunan Türk Telekom Sivas'da yaşanacak internet kesintisi hakkında bilgi verdi.

O ilde 2 gün internet kesintisi yaşanacak! Türk Telekom altyapı çalışmasını duyurdu!

Türk Telekom, internet hizmetini geliştirmek için belirli bölgelerde altyapı çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Altyapı çalışmalarının gerçekleştiği bölgelerde ise belli süre aralığında internet kesintisi yaşanıyor. Bu kapsamda Sivas'da altyapı çalışması yapacağını bildiren Türk Telekom, internet kesintisi hakkında da açıklama yaptı.

SUŞEHRİ VE ŞARKIŞLA'DA KESİNTİ

Türk Telekom'un yaptığı açıklamaya göre 19.08.2021 Perşembe günü Sivas Şarkışla'da, 20.08.2021 Cuma günü ise Sivas Suşehri'de internet hizmetinde kesintiler yapılacağı ifade edildi.

O ilde 2 gün internet kesintisi yaşanacak! Türk Telekom altyapı çalışmasını duyurdu!

TRAFİĞİN EN AZ OLDUĞU SAATTE YAPILACAK

Türk Telekom "Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 10:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." açıklamasına yer verdi.

Türk Telekom'un planlı internet kesintilerini Türk Telekom çalışma duyuruları bağlantısından öğrenebilirsiniz.

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