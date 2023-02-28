Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! 4.5 büyüklüğünde artçı deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! 4.5 büyüklüğünde artçı deprem

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 17.39'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yerin 9.88 km altında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 5.0 km altında 4.5 derinlikte kaydedildi.

Bu depremin ardından saat 17.49'da 13.61 km derinlikte 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! 4.5 büyüklüğünde artçı deprem

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 28 ŞUBAT 2023 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 28 Şubat 2023 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! 4.5 büyüklüğünde artçı deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 28 ŞUBAT 2023 SALI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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