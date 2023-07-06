O ilde ayda 20 bin TL maaşla çalışacak eleman bulunamıyor! Çözmek için bakın ne yaptılar

İlkbahar ve yaz aylarında besiciler, özellikle yerli çoban bulmakta zorluk yaşıyor. Hakkari'de birçok besici, aylık 20 bin lira ücretle çalışacak bir çoban bulamamaları üzerine çözüm olarak ithal çoban getirmeye başladı. Bölge sakinleri, özellikle komşu ülke İran'dan çoban temin etmeye başladı.

AYLIK 20 BİN LİRAYA İRAN'DAN ÇOBAN GETİRİYORLAR





Bu çözüm doğrultusunda, aylık 20 bin TL ücret ve yemek masraflarını karşılayan besicilerin teklifine olumlu yanıt veren İranlı Ali Ahmedi, Boybeyi köyünde çobanlık yapıyor.

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Ali Ahmedi, sürüye bakmanın yanı sıra süt sağımı, peynir, yoğurt ve tereyağı yapma gibi işlere de yardımcı olarak 'berivan' olarak adlandırılan kadınlara da destek oluyor. İran'da iş imkanlarının kısıtlı olduğunu belirten Ahmedi, bu nedenle Hakkari'de çobanlık yapmayı tercih ettiğini ifade etti.

Ali Ahmedi, Türkçe bilmediği için yöre halkıyla Kürtçe iletişim kurabildiğini belirtti. 4 ay boyunca Hakkari'de çobanlık yapacağını söyleyen Ahmedi, aylık 20 bin TL ücret alarak ailesinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Çobanlık mesleğinin zor olduğunu ancak mecburiyetten çalıştığını dile getirerek, zaman zaman yaylaya süt sağmaya gelen kadınlara da yardımcı olduğunu belirtti.

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Hakkari'deki besiciler, küçükbaş hayvan sayısının azalmasına rağmen çoban bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.