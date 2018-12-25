Sivas'ta ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime 1 gün ara verildi. Sivas'ta gece yarısından itibaren gerçekleşmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitimi 1 gün ara verildi.Kararı Sivas Valisi Salih Ayhan twitter hesabından açıkladı.

SİVAS VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiğini Twitter hesabından duyurdu. Ayhan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 (bir) gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum."

26 ARALIK'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Meteoroloji verilerine göre, Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiğini Twitter hesabından duyurdu. Ayhan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 (bir) gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum."