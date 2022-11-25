O ilde ekmeğe zam! Komisyon tarafından oy çokluğuyla kabul edildi!

Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı'nda ekmek fiyatının 5 lira olmasına oy çokluğuyla karar verildi.

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O ilde ekmeğe zam! Komisyon tarafından oy çokluğuyla kabul edildi!

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığında gerçekleştirilen Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı sonrası Ankara'da ekmek fiyatının 5 lira olmasına karar verildi.

Maliyetin artması göze alınarak sunulan teklifte, 200 gram ekmeğin 5 TL'den satılması oy çokluğuyla kabul edildi. Oy çokluğuyla kabul edilen karar, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınmasından sonra yürürlüğe girecek.

O ilde ekmeğe zam! Komisyon tarafından oy çokluğuyla kabul edildi!

"EKMEK FİYATINDA YENİ BİR DÜZENLEMEYE GİDİLMESİ KONUSUNDA MUTABIK KALINDI"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan bulunan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar şu ifadelere yer verdi:

"Toplantıda; ekmek maliyetlerini doğrudan etkileyen un, maya, doğalgaz, motorin, işçilik, su, elektrik, kira gibi tüm temel giderlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatının maliyetinin altında kaldığı konuları görüşüldü ve gramajı (200 gram) değiştirmeden ekmek fiyatında yeni bir düzenlemeye gidilmesi konusunda mutabık kalındı. Pişmişi net 200 gram gelen normal ekmeğin 5 TL, pişmişi net 300 gram gelen normal ekmeğin 7.5 TL, pişmişi net 400 gram gelen normal ekmeğin 10 TL'den satılması yönündeki teklifler, komisyon katılımcısı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin onayına sunuldu ve tarife oy çokluğu ile kabul edildi.

Tarife komisyonunun oy çokluğuyla kabul ettiği Ankara il ve talepte bulunan ilçelerinde uygulanacak Normal Ekmek Fiyatları Azami Hadlerini Gösterir Ücret Tarifeleri, ilgili kurumlar; Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görüşünün alınmasından sonra, ANKESOB Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra karara bağlanacak."

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