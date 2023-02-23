O ilde yaşayanlar dikkat! Celal Şengör'den çok konuşulacak sözler: "Sakat bir yerde, binalar ona göre yapılmalı"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketleriyle sarsıldı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem sonrası vatandaşları büyük bir korku sardı.

İkamet ettikleri ilden fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, oturduğu evin depreme dayanıklı olup olmadığını bilmek istiyor. Özellikle belediyelere başvuran vatandaşlar, karot testi yaptırmaya başlarken Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'den bir ilimiz için dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BİR ÇÖKÜNTÜ OVASININ İÇİNDE OTURUYOR"

Sosyal medya platformundan "Fay hattı üzerine ev yapılır mı?" başlıklı videoda soruları sorulara cevap veren Celal Şengör, Erzincan hakkında şunları söyledi:

Haberin Devamı

"Mesela Erzincan. Hatta 1939 depremi olunca İhsan Hoca, 'Bizler o zaman İsmet İnönü'ye söyledik. Şehri taşıyalım dedik' demişti. İnönü de demiş ki, 'Devletimizin şu anki iktisadi gücü bütün şehri taşımaya yetmez.' Çünkü Erzincan bir çöküntü ovasının içinde oturuyor. Dolayısıyla sakat bir yerde."

BİNALARIN YAPIMINA DİKKAT ÇEKTİ

Şehri taşımanın mümkün olmadığına dikkat çeken Şengör, zeminin iyi incelenip binaların ona göre yapılması gerektiğini kaydetti.