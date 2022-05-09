O ildeki son koronavirüs hastası taburcu edild!

Sivas Numune Hasatasi'nin pandemi servisinde son günlerde vaka sayılarının azalmasıyla birlkte boşalmaya başladı.1 hafta önce koronavirüse yakalanan 76 yaşındaki KOAH hastası Nihat Batur, hastanede bir hafta tedaviye alındı. Pandemi servisindeki tedavisinin ardından ambulans ile evine gönderildi.

Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Rağıp Sarıismailoğlu, "2 yıl boyunca sağlık çalışanları başta olmak üzere çok zorlu süreçlerden geçtik. Büyük bir özveriyle ve anlayışla halkımız pandemiye yaklaştı. Ama çok yorulduk. Bugün de inşallah Sivas ve hastanemiz için son hastamızı şifa ile taburcu ediyoruz. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte bu kötü günleri geride bırakıp, tekrar yaşamamayı tüm dünya ile birlikte ümit ediyoruz. Biz ilk hastayı kabul ederken de merkez olarak buradaydık, son hastayı taburcu ederken de Covid ekibi olarak buradayız. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Aşı dozlarımızı tamamlayalım. İnşallah bu kötü günleri bir daha yaşamayalım" dedi.

Hastanede görev yapmakta olan hemşire Esma Ünal'da pandemi servisindeki som hastayı taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek , "İnşallah bir daha böyle bir pandemi gelmez." dedi.

Hastaneden taburcu edilen Nihat Batur hastalığa yakalandığını sonradan fark ettiklerini ve hafif atlattıklarını belirterek, "Buradaki personelimizden ve doktorlarımızdan Allah razı olsun. Çok iyiydi her şey." dedi.