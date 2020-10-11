O ilimizde 171 ev karantina altına alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Adıyaman'da son iki günde 171 ev, karantina altına alındı.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

Karar doğrultusunda son iki günde farklı mahallelerdeki 171 evde karantina uygulaması başlatıldı.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre son 24 saatte 59 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 737’ye yükseldi.

Bugün toplam 109 bin 301 test yapılırken, bin 502 yeni hasta tanısı konuldu. Toplam hasta sayısı 335 bin 533 oldu. Bugün iyileşen bin 212 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 294 bin 357'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 411 olduğu açıklandı.

