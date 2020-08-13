O ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması!

Sivas'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı.

Bir süredir artmaya devam eden vakalar sebebiyle, il sınırlarında farklı tedbirler alınmaya devam ediyor. O illerimizden biri de Sivas oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Hıfsızzıha Kurulu kararınca 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkmaları 10.00-17.00 saatleri arası sınırlandırılmıştır. Sabah 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONA VİRÜSÜ TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 13 Ağustos Perşembe gününün tablosuna göre son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybederken bin 243 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 245 bin 635'e toplam can kaybı da 5 bin 912'ye yükseldi.

13 Ağustos verilerine göre 968 hasta daha iyileşti, toplam iyileşen kişi sayısı 228 bin 57’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,9 ağır hasta sayısı da 647 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya üzerinden şu ifadelere yer verdi:

"Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var.

5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003.

Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun."