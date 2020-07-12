O ilimizde 8 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 ev karantinaya alındı.

İlçe merkezine 14 kilometre mesafede bulunan Şahmaran Mahallesi'ndeki kişiye ziyarette bulunan kişinin yakınlarında koronavirüs görüldü.

Şahıs, bunun üzerine hastanede tedavi altına alındı.

8 EV İLE 31 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Filyason ekipleri tarafından yapılan çalışmada temaslı şahısların bulunduğu 8 ev ile 31 kişi karantinaya alındı.

Binaların çevresiyle sürücünün kullandığı araç, tarlada kullanılan traktör ve römork etrafına İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet şeridi çekildi.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı ikametlerde oturanların gözetimde kaldıkları sürece tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıldırım, gazetecilere, olayın il merkezinden gelen yakınlarının ziyaretinin ardından meydana geldiğini, mahallede her türlü tedbirlerin alındığını söyledi.