O ilimizde bir köy daha karantina altına alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı bir köyde daha koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç köyü, artan vaka sayıları dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması için 10 gün karantinada tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen Yavuç Köyü!nde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyü de bugün karantina altına alınmıştı.

KOROAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 72 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 711’e yükseldi.

Bugün toplam 112 bin 102 test yapılırken, bin 767 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 308 bin 69 oldu.

Bugün iyileşen bin 27 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 270 bin 723'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,7, toplam ağır hasta sayısının ise bin 561 olduğu açıklandı.