O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çörekdere köyü karantinaya alındı.

Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Çörekdere köyünde koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine, ilçe Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan kararla Çörekdere köyünün tamamı karantina altına alındı.

Giriş ve çıkışlar yasaklanırken, vatandaşların ihtiyaçlarının vefa destek grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da sosyal medya hesabından paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 712 test yapıldı, 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95, vaka sayısı 228 bin 924, vefat sayısı 5 bin 659 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 542, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 9,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek. " ifadelerini kullandı.