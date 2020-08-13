O ilimizde bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı!

Burdur merkeze bağlı Hacılar köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Hacılar köyünde iki kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması ve hastaların daha önce başka kişilerle temasta bulunması sebebiyle köyde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Görevli personel haricinde giriş çıkışların kapatıldığı köydeki vakalarla teması tespit edilenlere de 14 günlük ev karantinası uygulandı

Testi pozitif çıkan iki hasta ise Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 891’e yükseldi. Bugün toplam 67 bin 237 test yapılırken, bin 212 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 244 bin 392 oldu. Bugün iyileşen 934 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 227 bin 89’a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 8.2, toplam ağır hasta sayısının ise 632 olduğu açıklandı.