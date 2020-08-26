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  3. O ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandı

O ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandı

Kırıkkale'de koronavirüs mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet almak için bulunan kişilere her türlü yiyecek ve içecek ikramına yasak getirildi.

O ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet almak için bulunan vatandaşlara her türlü yiyecek ve içecek ikramı yasaklandı.

Kırıkkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak yemekhane hizmetleri ile paketli su hariç her türlü yiyecek-içecek ikramının durdurulmasına karar verildi.

O ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandı

Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında, gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.

O ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandı

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre son 24 saatte 20 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 183’e yükseldi.

O ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandı

Bugün toplam 100 bin 109 test yapılırken, bin 313 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 262 bin 507 oldu. Bugün iyileşen bin 2 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 239 bin 797’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, toplam ağır hasta sayısının ise 841 olduğu açıklandı.

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