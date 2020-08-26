O ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet almak için bulunan vatandaşlara her türlü yiyecek ve içecek ikramı yasaklandı.

Kırıkkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak yemekhane hizmetleri ile paketli su hariç her türlü yiyecek-içecek ikramının durdurulmasına karar verildi.

Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında, gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre son 24 saatte 20 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 183’e yükseldi.

Bugün toplam 100 bin 109 test yapılırken, bin 313 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 262 bin 507 oldu. Bugün iyileşen bin 2 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 239 bin 797’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, toplam ağır hasta sayısının ise 841 olduğu açıklandı.