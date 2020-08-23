O ilimizde korkutan gelişme! Bir günde 102 kişi pozitif çıktıBir kişiyi bıçaklayan çakarlı saldırgan yakalandı!Ricky Martin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Şarkıcı Ricky Martin, Demet Özdemir'i İnstagram'dan takibe aldıİzmir'de orman yangını! Araçlar alevlere teslim olduAdana Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor!Haliç'te can pazarı! Fotoğraf çekerken boğuluyorduAraçtan atlayarak öldüğü öne sürülen kadının küçük kızı: Annemi tutamadımBakan Soylu: Bu kadar ağır bir tablo beklemiyordukKayseri'deki iş insanı cinayeti 270 kişiyle yüz yüze görüşme yaparak çözüldü
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. O ilimizde korkutan gelişme! Bir günde 102 kişi pozitif çıktı

O ilimizde korkutan gelişme! Bir günde 102 kişi pozitif çıktı

Adıyaman'da bir günde 102 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine 96 ev İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındı.

O ilimizde korkutan gelişme! Bir günde 102 kişi pozitif çıktı

Koronavirüs salgınında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayıları artışa geçerken Adıyaman'da korkutan bir gelişme yaşandı. Yapılan koronavirüs testlerinde bir gün içinde 102 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine , İl Hıfzıssıhha Kurulu 96 adreste karantina işlemlerinin uygulanmasına karar verdi. 

 

O ilimizde korkutan gelişme! Bir günde 102 kişi pozitif çıktı

KARANTİNAYA ALINAN YERLER

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada karantina uygulanan yerler açıklandı. İşte karantinaya alınan yerler:

Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Bahçecik, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Mehmet Akif, Musalla, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Yenimahalle, Yavuz Selim ve Yenisanayi Mahalleleriyle Sarıharman, Kayaönü, İnceler, Uludam Köyleri ile Kömür Beldesinde bulunan 96 adreste 102 kişi karantina altına alındı.

O ilimizde korkutan gelişme! Bir günde 102 kişi pozitif çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT