O ilimizde korkutan gelişme! Bir günde 102 kişi pozitif çıktı

Koronavirüs salgınında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayıları artışa geçerken Adıyaman'da korkutan bir gelişme yaşandı. Yapılan koronavirüs testlerinde bir gün içinde 102 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine , İl Hıfzıssıhha Kurulu 96 adreste karantina işlemlerinin uygulanmasına karar verdi.

KARANTİNAYA ALINAN YERLER

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada karantina uygulanan yerler açıklandı. İşte karantinaya alınan yerler:

Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Bahçecik, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Mehmet Akif, Musalla, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Yenimahalle, Yavuz Selim ve Yenisanayi Mahalleleriyle Sarıharman, Kayaönü, İnceler, Uludam Köyleri ile Kömür Beldesinde bulunan 96 adreste 102 kişi karantina altına alındı.