O ilimizde koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada pandemi hastanesinde koronavirüs tanısıyla tedavi gören hasta kalmadığı belirtildi.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada“İlimiz Pandemi Hastanesinde Kovid-19 tanısı ile tedavi gören hastamız kalmamıştır. İlimizde ilk vakanın görüldüğü 14 Mart 2020 tarihinden bu yana hastanede tedavi altına alınan 135 vakadan 4’ü vefat etmiş, 131 hastamızda sıhhatle taburcu edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kişisel önlemlere de dikkat çekildi.

"KURALLARA UYARAK KENDİMİZİ VE SEVDİKLERİMİZİ KORUYALIM"

Valilikten yapılan açıklamada, “Kontrollü sosyal hayat olarak nitelendirilen bu yeni dönemde, salgınla mücadelenin temel stratejisi, yasaklarla koruma değil, kişilerin kendilerini korumalarıdır. Rehavete kapılmadan ve şu 3 kavramı yeni hayatımıza rehber edinerek inşallah başarmaya devam edeceğiz. Maske, mesafe ve hijyen. Lütfen kurallara uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Kendimizi ve vakalarını tehlikeye atmanın maddi ve manevi sonuçları olduğunu unutmayalım” denildi.