O ilimizde yaşayanlara üzücü haber! Toplu ulaşım ve okul servislerine zam!

Samsun'da toplu ulaşım araçalrı ve okul servislerine zam yapıldığı bilgisi verildi. Alınan kararla ticari taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 20, hafif raylı sistem ve belediye otobüslerine yüzde 15, öğrenci servislerine ise yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Rukiye Karapunar
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O ilimizde yaşayanlara üzücü haber! Toplu ulaşım ve okul servislerine zam!

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda ilgili bürokratlar ve oda temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Yapılan görüşmelerin ardından ticari taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 20, hafif raylı sisteme yüzde 15, belediye otobüslerine yüzde 15, öğrenci servisi ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı.

O ilimizde yaşayanlara üzücü haber! Toplu ulaşım ve okul servislerine zam!

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan açıklamada "Taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 20, hafif raylı sisteme yüzde 15, belediye otobüslerine yüzde 15, öğrenci servisi ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. Uygulanan zamlarla birlikte hafif raylı sistem ücreti 1-12 istasyon tam fiyatı önceden 4,5 TL, öğrenci de 3 TL'ydi. Zamla birlikte 5,17 TL tam, öğrenci ücreti de 3,45 TL oldu. Kent içi otobüs ücreti tam 6 TL'ydi, 7 TL oldu. Öğrenci ücreti de 3 TL'den 3,5 TL'ye çıktı. Şehir içi 1., 2., 3. ve 4. Hat dolmuş ücreti tam kişi 6,5 TL'ydi, 7,75 TL'ye yükseldi. Öğrenci ücreti de 5,25 TL'ydi, 6 TL'ye yükseldi. Ticari taksi taksimetre açılış fiyatı da 20 TL'den 24 TL'ye çıktı. Öğrenci servis ücreti ise en kısa mesafe (0-10 km) 435 TL'den 565 TL'ye yükseldi." ifadelerine yer verildi.

O ilimizde yaşayanlara üzücü haber! Toplu ulaşım ve okul servislerine zam!

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