O ilimizin valisi açıkladı! Maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Koronavirüs salgınından korunmak için maske takmak önem arz ederken, maske takmadan sokağa çıkmanın yasak olduğu illerin sayısı da artmaya devam ediyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Korona virüsle mücadele çerçevesinde son derece yoğun tedbirlerle Ramazan ayının geçtiğini ifade eden Vali Memiş, “Ramazan Bayramı’nda da 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bütün vatandaşlarımızdan sokağa çıkma yasağına uymalarını rica ediyorum. Korona virüsü (Covid-19) ülkemizde ortaya çıktığında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün yetkililerimizle birlikte tedbirlerimiz aldık. Erken davrandığımız için tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzurum’da da başarılı olduğumuzu değerlendiriyoruz. Günümüze geldiğimizde vaka sayıları 50-60 bandındayız. Her an için vaka artışı da gözükmekte. Sayıların az olması bizi rehavete düşürmemeli” dedi.

VALİ MEMİŞ, YASAĞI DUYURDU

Erzurum’da sokağa çıkarken maskesiz çıkmayı yasakladıklarını vurgulayan Vali Memiş, “Otomobilde tek kişi dahi olsanız maskeli seyahat etmek zorundasınız. Erzurum’un tüm ilçeleri ve şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmak yasak. Salgının çaresi belli, maskesiz sokağa çıkmamak, sosyal mesafe kuralına uymak. Bundan sonra polisimiz, jandarmamız, kolluk kuvvetlerimiz maske takmayanlara cezai işlem uygulayacak. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.