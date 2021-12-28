O iller dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak 28 Aralık 2021 Salı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BUHÜN HAVA NASIL OLACAK 28 ARALIK 2021 SALI?

Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, güneydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 5°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege ile Doğu Akdeniz’in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısı yer yer 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısında yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerine kadar yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde batısı 6; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıkları 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, kuzeyi zaman zaman kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.