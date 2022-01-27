O illerde kar yağışı devam ediyor! Meteoroloji; Buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyardı! İşte 27 Ocak 2022 Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Amasya, Tokat, Ordu ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Rize, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri, Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimleri, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyi ile Van’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 27 Ocak 2022 Perşembe hava durumu...

27 OCAK 2022 PERŞEMBE HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının Trakya ile Kuzey Ege'de 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın enellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Rize, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt ve Batman çevreleri, Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimleri, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyi ile Van’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KOCAELİ °C, 4°C

Çok bulutlu akşam saatlerine kadar kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -3°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 2°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerin Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

ISPARTA °C, -1°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri kar yağışlı

KONYA °C, -4°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

SİVAS °C, -3°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, karla aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu,Amasya, Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT °C, -4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu

TOKAT °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MUŞ °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis dışında) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

SİİRT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz’de fırtına, Batı Karadeniz ile Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz’de 3,0 m; Görüş: Orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğusu kar yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerine kadar batısı 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.