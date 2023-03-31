O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji olacakları tek tek açıkladı: Yağmur, kar ve karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Marmara'nın kuzeyi ve 4 ilde beklenen yağışların yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Melahat Ersoy
Editör
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O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji olacakları tek tek açıkladı: Yağmur, kar ve karla karışık yağmur geliyor

Türkiye'ye Balkan üzerinden gelen soğuk havaların etkisi bir nebze olsun kırılmaya başlandı. Bu kapsamda yeni günde hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminleri haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde 31 Mart Cuma gününün hava durumu için şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır."

HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun güney doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
YOĞUN KAR UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Muş'ta kuvvetli (10-20 cm), Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışları (20 cm üzeri) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunun iç kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, -1°C
Çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin( Sinop hariç) yağmur, iç kesimlerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde karlakarışık yağmur, iç kesimlerinin kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Erzurum, Muş’un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, yarın Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin Batısında kuzeyli yönlerden, güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 7°C
Çok bulutlu yağmurlu

ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur, karlakarışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu

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