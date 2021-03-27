O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar, karla karışık yağmur ve don uyarısı
Meteorolojinin verilerine göre hava sıcaklığı güney batı kesimlerde 2 ila 4 derece arasında artacak, doğu kesimlerde ise 2 ile 4 derece arasında azalacak. İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Batman ve Siirt çevrelerinde ise karla karışık yağmur etkili olacak. İşte 27 Mart 2021 Cumartesi hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Mart Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan tahminlerde," Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının ülkemizin güney batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/sa) eseceği beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI
Tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyılarının yağmurlu iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ARTVİN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
HAKKARİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzeybatı, doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu