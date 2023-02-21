O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış ve çığ uyarısı!

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklığının artacağı, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin'de karla karışık yağmur ve kar yağışı, 3 ilde ise yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yeni günde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Şubat 2023 Salı günün hava durumuna ilişkin tahminlerini yayımladı.

21 ŞUBAT 2023 SALI HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış ve çığ uyarısı!

HAVA SICAKLIĞI

Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış ve çığ uyarısı!

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış ve çığ uyarısı!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 3°C
Parçalı çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu

O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış ve çığ uyarısı!

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu

TOKAT °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

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