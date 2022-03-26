O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den karla karışık yağmur, kar yağışı ve sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özellikle sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmadan önce internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki hava bugün nasıl olacak 26 Mart 2022 Cumartesi? Kar yağacak mı? Yağmur var mı? İşte detaylar...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 26 MART 2022 CUMARTESİ? KAR YAĞACAK MI? YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Mart 2022 Cumartesi gününü hava durumu hakkında yapılan son değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Amasya ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısının az bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Isparta çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde sağanak yağış şeklinde görülmesi, öğle saatlerinde Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, (Sivas hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Malatya ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Elazığ ve Hakkâri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, 1000 m üzeri rakımlı yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı