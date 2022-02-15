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O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sabah ve gece saatleri için kritik don uyarısı! İşte il il hava durumu...

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 Şubat 2022 Salı gününün hava durumuna ilişkin değerlendirmesine göre yurt genelinde yağış beklenmezken iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don hadisesine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. İşte il il hava durumu...

O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sabah ve gece saatleri için kritik don uyarısı! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat 2022 Salı gününe ilişkin hava durumu tahminini yayımladı. Pazartesi günü birçok ilde etkili olan kar yağışı ve yağmurun olması beklenmezken yaşadığı ilin hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için detaylar haberimizde...

 15 ŞUBAT 2022 SALI HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 15 Şubat 2022 Salı gününde hava durumu şöyle olacak:" Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sabah ve gece saatleri için kritik don uyarısı! İşte il il hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişikliği olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 8°C
Parçalı bulutlu

O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sabah ve gece saatleri için kritik don uyarısı! İşte il il hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sabah ve gece saatleri için kritik don uyarısı! İşte il il hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sabah ve gece saatleri için kritik don uyarısı! İşte il il hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, -1°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 13°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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