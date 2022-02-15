O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sabah ve gece saatleri için kritik don uyarısı! İşte il il hava durumu...
Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 Şubat 2022 Salı gününün hava durumuna ilişkin değerlendirmesine göre yurt genelinde yağış beklenmezken iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don hadisesine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat 2022 Salı gününe ilişkin hava durumu tahminini yayımladı. Pazartesi günü birçok ilde etkili olan kar yağışı ve yağmurun olması beklenmezken yaşadığı ilin hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için detaylar haberimizde...
15 ŞUBAT 2022 SALI HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 15 Şubat 2022 Salı gününde hava durumu şöyle olacak:" Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişikliği olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 8°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, -1°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu