Yeni güne başlarken hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiler ışığında hava durumuna haberimizde yer verdik. Bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan Hava durumu bugün nasıl olacak 9 Kasım 2021 Salı? sorusuna cevap bulabilirsiniz. İşte detaylar...

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK 9 KASIM 2021 SALI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 9 Kasım 2021 Salı gününde hava şöyle olacak:

" Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Batı kesimlerde güneyli yönlerden, yurdun doğusunda doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, güneybatı kesimler ile Orta Karadeniz bölgesinde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege Kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, gece saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege Kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

PUS VE SİS UYARISI

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinde sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70/km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, gece saatlerinde kuzey kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa), Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ÇANKIRI °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 km/sa), kıyı kesiminde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinin, gece saatlerinde Orta Karadeniz bölgesi ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık