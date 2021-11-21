O illere karla karışık yağmur ve kar yağışı geliyor! Bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Kasım 2021 Pazar il il hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? sorusunu merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere haberimizde yer verdik. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutluyken bazı illerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte 21 Kasım 2021 Pazar il il hava durumu...
Vatandaşlar pazar gününü iyi değerlendirmek için öncesinde hava durumunu kontrol ediyor. Biz de Bugün hava nasıl olacak? sorusunu aratanlar için haberimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yer verdik. Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 21 KASIM 2021 PAZAR İL İL HAVA DURUMU
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden zamanla iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 8°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu hafif yağmurlu; Rüzgar: batı ve güneybatı zamanla güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, gece güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu zamanla güneydoğudan 3 ila 5 , Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m,Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, güneyinde akşam saatlerine kadar zaman zaman 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinde zaman zaman 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.