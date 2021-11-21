O illere karla karışık yağmur ve kar yağışı geliyor! Bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Kasım 2021 Pazar il il hava durumu...

Vatandaşlar pazar gününü iyi değerlendirmek için öncesinde hava durumunu kontrol ediyor. Biz de Bugün hava nasıl olacak? sorusunu aratanlar için haberimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yer verdik. Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 21 KASIM 2021 PAZAR İL İL HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden zamanla iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu hafif yağmurlu; Rüzgar: batı ve güneybatı zamanla güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, gece güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu zamanla güneydoğudan 3 ila 5 , Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m,Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, güneyinde akşam saatlerine kadar zaman zaman 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinde zaman zaman 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.