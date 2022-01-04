O illere müjde: Kar geri geliyor! Bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Ocak 2022 il il hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak 4 Ocak 2022? sorusunu merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere haberimizde yer verdik. Ülke genelinde sis ve pus etkisini gösteriyor. İşte 4 Ocak 2022 il il hava durumu...
Vatandaşlar sıcacık yataklarından kalkıp arama motorlarında "Bugün hava nasıl olacak 4 Ocak 2022?" soru başlığına göz atmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz kıyıları ile Hatay, Osmaniye ve Şırnak çevrelerine uyarıda bulundu. İşte güne başlamadan en çok merak edilen "Bugün hava nasıl olacak 4 Ocak 2022?" sorusunun yanıtı...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 4 OCAK 2022?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz Kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Hatay, Osmaniye ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinde Artvin çevreleri ile Ardahan’ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan’ın kuzey ve batısında kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KAR ERİMESİ ve ÇIĞ RİSKİ: batı kesimlerden başlayarak, zamanla yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın kuzeydoğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Saba ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Kıyıları ile Doğu Karadeniz Bölümü'nün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Ardahan’ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerine kadar 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: iyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 2,5m, Doğu Akdeniz’in güneyi 3,0m: Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 0,75m; Görüş: İyi, yağış anında orta.