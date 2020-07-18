O illerimizde yaşayanlar dikkat: Sıcak hava dalgası geliyor

Son günlerde artan sıcak hava konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğünden vatandaşlara önemli bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruya göre gelecek hafta kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde görülecek olan kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar dışında yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Ülkemizin yarın, gelecek hafta ortasına kadar, güneydoğu bölgelerden itibaren Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 5 İLE 8 DERECE ÜZERİNDE ARTACAK

Sıcaklıklar mevsim normallerinin civarında seyrettin sonra hissedilir derece artış gösterecek. Özellikle sıcaklıkların iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ile 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Öte yandan sıcaklıkların haftanın ikinci yarısında tekrar düşüşe geçerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği ön görülüyor.

METEOROLOJİ'NİN UYARDIĞI İLLER

Bazı il merkezlerinde bu hafta görülecek olan en yüksek sıcaklık değerlerinin şu şekilde olması bekleniyor:

"Ankara, Konya ve Amasya 37, İstanbul ve Samsun 30, İzmir ve Eskişehir 34, Antalya 32, Adana 33, Kayseri 38, Sivas 36, Elazığ ve Gaziantep 40, Şanlıurfa 44 ve Bingöl 39 derece"

SICAK ÇARPMALARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR

Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.