Luyindama geldikten sonra Galatasaray’daki yabancı sayısı 15’e çıkınca Maicon’a yol gözüktü. Çin ve Japon kulüplerinin radarındaki Brezilyalı stoperin en ciddi talibinin Al Nasr olduğu ve bu transferde ciddi mesafe katetikleri öğrenildi.

Al Nassr’ın hocası Rui Vitoria’nın çok istediği Maicon’un 10 gün içinde Suudi Arabistan ekibine transfer olması bekleniyor. Galatasaray’ın bu transferde yaklaşık 5 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli alacağı öğrenildi. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, Alanyaspor beraberliği sonrası bu açıklamayı yapmıştı.

MAİCON KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Maicon, 14 Ekim 1988 yılında Brezilya'nın Barretos bölgesinde doğdu. Profesyonel kariyerine 2007 yılında Cruzeiro B'de başlayan futbolcu ertesi yıl Cabofriense'ye kiralık olarak gitti.

MAİCON HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? | MAİCON'UN FUTBOL KARİYERİ

Futbol kariyerinin ilk yurtdışı transferini 2008-09 sezonunda Portekiz takımlarından Nacional'e gerçekleştiren Maicon takımının sezonu 4. sırada bitirip Avrupa kupalarında gitmesine 28 maçta forma giyerek katkı sağladı. Üst düzey performansı ile dikkat çeken Brezilyalı savunmacı Porto'nun radarına girdi.

1,91cm boyundaki Maicon hava toplarındaki başarısı, agresif yapısı ve Brezilyalı olmasının veridiği pas tekniği ile öne çıkıyor. Savunmanın merkesinde görev yapan savunmacı, ihtiyaç olması dahilinde sağ bekte de oynayabiliyor.

15 Şubat 2016'dan bu yana Sao Paolo'da forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Maicon takımı adına şu ana dek 72 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

4 Haziran 2009 yılında 2.2 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olan ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Maicon ilk yılında takımı adına sadece 4 maçta forma giyebildi. 2010-11 sezonu başında takımın önemli isimlerinden, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Bruno Alves'in Zenit'e transfer olması ile kendine ilk onbirde yer bulmayı başardı. Maicon sezon 37 resmi maça çıkarken takımının Portekiz Premier Ligi, Portekiz Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasına katkı sağladı.

Bir sonraki yıl takımın başına geçen Vitor Pereira, Maicon'u sağ bek Sapunaru'nun sakatlığı sonrası istediği verimi alamadığı Jorge Fucile'nin yerine savunmanın sağında görevlendirdi. Pereira yönetiminde Portekiz Premier Ligi şampiyonu olan ve Portekiz Süper Kupası'nı kazanan, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Portekiz Lig Kupası da dahil olmak üzere Porto adına 31 maça çıkan Maicon 3 gol kaydetti.

2015-16 Şubat ayına dek Porto'da düzenli forma şansı bulan Maicon toplam 116 maça çıktı ve 11 gole imza attı.

Takımın yeni teknik direktörü Jose Peseiro'nun isteklerini karşılamadığı gerekçesi ile Şubat 2016'da kiralık olarak Sao Paolo'ya transfer olan Brezilyalı savunmacı yaz transfer döneminde 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sao Paolo'ya geçti. Maicon bu transfer gerçekleştiğinde ise bir hayalinin gerçekleştiğini söylüyordu.

Maicon, 2017 yılında Sao Paolo ile şu ana dek 21 maçta görev aldı ve bir de gol kaydetti.