Bulgar asıllı Kristalina Georgieva, IMF Başkanlığına seçildi.

IMF İcra Kurulu tarafından yapılan açıklamada Georgieva'nın 1 Ekim'den itibaren IMF başkanı olması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Georgieva'nın görev süresinin 5 yıl olacağı da vurgulandı.

IMF'YE AVRUPALI, DÜNYA BANKASINA ABD'Lİ BAŞKAN

Geleneksel olarak IMF başkanlığına Avrupalı, Dünya Bankası başkanlığına da ABD vatandaşı seçiliyor.

ESKİ BAŞKAN CHRISTINE LAGARDE, AVRUPA MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLACAK

AB üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevi sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu, IMF Başkanı Christine Lagarde ismi üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Lagarde, ECB Başkan adaylığı nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmıştı.

AB üyesi ülkeler, IMF başkanlığına Dünya Bankası CEO'su olan Georgieva'yı aday gösterme kararı almıştı.

Bulgaristan'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce AB Komisyonu üyeliği de yapmıştı.