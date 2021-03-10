Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı, seyirciyi ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisinde dün gece sürpriz olay yaşandı. Ünlü oyuncu diziye veda ederken İnci ve Safiye arasında yaşananlar herkesi şaşırttı.

İNCİ, HAN'IN SIRRINI ÖĞRENDİ

İnci, eşi Han'ın çöp toplama huyunu öğrendiğinde şok oldu. Bir zaman sonra kendisini toparlamayı başaran İnci, Han'a çöp toplama huyundan vazgeçmesi için ona psikiyatri bulduğunu ve iyileşmesi gerektiğini söyledi.

Ancak bunları söylerken Safiye her şeyi duydu ve kardeşinin çöp toplama huyundan haberi olmadığı için psikiyatriye gitmek zorunda olan kişiyi kendisi sandı. Bu yanlış anlaşılma üzerine Masumlar Apartmanı'nda kıyamet koptu. Deliye dönen Safiye İnci'ye tokat attı.

MERT ASUTAY VEDA ETTİ

Ege, babası Haluk'un öldüğünü görünce çıldırdı. Ünlü isim Mert Asutay, Masumlar Apartmanı dizisine veda etti. Ardından Ege, babasının öldüğünü ablasına söylemeye gitti.

Tam o sırada evden çıkmaya hazırlanan İnci, kardeşinin babalarının öldüğünü söylemesi üzerine ikinci bir şok yaşadı. O sırada bağırmakta olan Safiye, İnci'yi çıldırttı. Eve ayakkabıları ile giren ve çığlık atan İnci herkesi şok etti.