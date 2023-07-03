O kamu bankasında hesabı olanlar hemen kontrol etsin! O karar duyuruldu

Son dönemlerde faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte Vakıfbank, kamu bankaları arasında en çok araştırılan bankalardan biri haline geldi. Son haberlere göre, Vakıfbank hesabı olanların hemen hesaplarını kontrol etmeleri gerektiği belirtiliyor. İşte detaylar...





VAKIFBANK'TAN ÇOK ÖZEL KAMPANYA

Vakıfbank, müşterilere özel kampanyalar sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında, uygun şartları taşıyan müşterilere 4 ay vadeli kredi verilecek. Başvuru yapmak isteyenler, en yakın Vakıfbank şubesine giderek ya da mobil uygulama üzerinden başvuruda bulunabilecekler. İşte ayrıntılar...

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Başvurusu onaylanan müşteriler, kredi notlarına bağlı olarak ortalama 90 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. Vatandaşlar, anlık nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kredi faizlerini ve kampanyalarını araştırıyor. Vakıfbank da bu dönemde devreye girerek 90 bin TL'ye kadar kredi sunuyor. Başvurular, şubelerde, mobil uygulamalar veya dijital platformlar üzerinden yapılabilmektedir. Başvuruda bulunmak için SMS ile de başvuru yapılabilmektedir. SMS ile başvuruda bulunmak için "KREDI", T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve Aylık Gelir bilgilerinin birer boşluk bırakılarak 5724'e gönderilmesi gerekmektedir. Örneğin, "KREDI 11111111111 30012000 3000" şeklinde SMS gönderilebilir.