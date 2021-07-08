O karar iptal edildi, randevular açıldı! Koronavirüs geçirenler tam aşılanacak

Koronavirüs geçirenlere yönelik tek doz aşı uygulaması iptal edildi. Bu kişilerin tam aşılanacakları duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'ndan çıkan karar sonrası aşı randevuları da açıldı.

İKİNCİ DOZ AŞI OLACAKLAR

Hastalığı geçirenlere tek doz olarak uygulanması planlanan aşı kararında tepkiler sonrası geri adım atıldı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi. Buna göre, koronavirüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara da artık 2. doz yapılacak. Randevuların açıldığı 2. doz aşıda sırası gelenler aşısını olabilecek.

AŞI KİMLİĞİ İÇİN 2 DOZ İSTENİYOR

Avrupa'ya seyahatlerde istenen aşı kimliğinde hastalığı geçirseniz de 2 doz aşı olma zorunluluğu var. Öta yandan Türkiye'de koronavirüse yakalanarak, hastalığı geçirenlerde 6 ay sonra uygulanan aşı geçtiğimiz günlerde 3 aya düşürülmüştü. Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca hatırlatma dozuyla ilgili olarak "Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirildi" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs hastalığını geçirenler için randevular açıldığı duyuruldu. hastalıktan sonra tek doz aşı olanlar, ikinci doz aşı için randevularını alarak aşılarını yaptırabilirler.